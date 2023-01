Fotbalistul olandez era împrumutat de Burnley la Beșiktaș, însă a revenit în Anglia și a semnat cu „diavolii roșii”, sub formă de împrumut. Weghorst s-a despărțit de fanii turci emoționat, iar vineri transferul său la Manchester United a fost anunțat oficial.

Atacantul a semnat un contract valabil până în iunie 2023, interesul grupării de pe Old Trafford venind și în urma unei prestații bune la Campionatul Mondial. Weghorst a fost „eroul” care a ținut-o pe Olanda în viață în meciul cu Argentina, marcând „dubla” care a trimis meciul la loviturile de departajare.

Tot el a fost implicat și într-un conflict cu Leo Messi, care l-a și jignit în timpul unui interviu pe care îl acorda în direct.

Ce a spus Weghorst după ce a semnat cu Manchester United

Olandezul a oferit și prima reacție după decizia de a semna cu gruparea pregătită de Erik ten Hag, încântat de mutare.

„Mă simt privilegiat să mă alătur lui Manchester United. Am jucat împotriva clubului în trecut și este o senzație fantastică să ai oportunitatea de a îmbrăca acest tricou faimos. Am văzut progresul pe care l-a făcut echipa sub conducerea lui Ten Hag în acest sezon și sunt nerăbdător să încep să îmi fac rolul pentru a împinge echipa către obiectivele sale.

Indiferent de ce se întâmplă lunile următoare voi da totul cât timp sunt aici. Îi mulțumesc lui Erik pentru oportunitate și tuturor celor care au contribuit la momentul în care mă aflu. Sper să îmi cunosc rapid coechipieirii și să mă implic imediat”, a spus Weghorst conform sport.es.