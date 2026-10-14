Liverpool a surprins în perioada de mercato din vară cu transferul lui Ronald Araujo (27 de ani), adus sub formă de împrumut de la Barcelona până la finalul acestui sezon.

Liverpool s-a lămurit în privința lui Ronald Araujo

Fundașul uruguayan a evoluat până acum în opt meciuri pentru cei de la Liverpool, în toate competițiile, dar pare să-i fi convins pe șefii săi. Potrivit publicației catalane El Nacional, sunt dubii serioase în rândul conducătorilor de pe Anfield cu privire la un transfer definitiv.

Meciul cu Manchester City (0-3), din ultima etapă, pare să fi pus capac, după ce Araujo a avut probleme serioase în duelurile cu Jeremy Doku.

Până acum, Araujo a evoluat în cinci meciuri la Liverpool pe postul de fundaș dreapta și în alte trei meciuri pe postul de fundaș central. Site-urile de specialitate îl evaluează pe sud-american la 25 de milioane de euro.