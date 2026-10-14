Liverpool s-a lămurit în privința lui Ronald Araujo

Liverpool s-a lămurit în privința lui Ronald Araujo Premier League
SPORT.RO
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Liverpool a surprins în perioada de mercato din vară cu transferul lui Ronald Araujo (27 de ani), adus sub formă de împrumut de la Barcelona până la finalul acestui sezon.

Liverpool s-a lămurit în privința lui Ronald Araujo

Fundașul uruguayan a evoluat până acum în opt meciuri pentru cei de la Liverpool, în toate competițiile, dar pare să-i fi convins pe șefii săi. Potrivit publicației catalane El Nacional, sunt dubii serioase în rândul conducătorilor de pe Anfield cu privire la un transfer definitiv.

Meciul cu Manchester City (0-3), din ultima etapă, pare să fi pus capac, după ce Araujo a avut probleme serioase în duelurile cu Jeremy Doku.

Până acum, Araujo a evoluat în cinci meciuri la Liverpool pe postul de fundaș dreapta și în alte trei meciuri pe postul de fundaș central. Site-urile de specialitate îl evaluează pe sud-american la 25 de milioane de euro.

Bernal are clauză de cumpărare de 500 de milioane de euro

"Cormoranii" sunt foarte interesați de transferului tânărului Marc Bernal. Clubul englez dorește să facă o ofertă oficială în următoarele perioade de mercato și speră să beneficieze de faptul că mijlocașul central are concurență acerbă pe postul său, luptându-se pentru minute cu Pedri, Gavi, Frenkie de Jong și Rodri. Bernal ar fi un jucător pe placul antrenorului Andoni Iraola, care consideră că acesta posedă caracteristici valoroase tehnico-tactice pentru deblocarea întregului potențial al liniei sale mediane. 

Marc Bernal mai are contract cu FC Barcelona până în vara anului 2029 și are o clauză de cumpărare de 500 de milioane de euro. În acest sezon, acesta a bifat 8 prezențe pentru catalani, în toate competițiile. În acest moment, "roș-albii" îi au în lot pe mijlocașii centrali Ryan Gravenberch, Trey Nyoni, James McConnell, Alexis Mac Allister și Wataru Endo, dar argentinianul are contract până în 2028 și poate fi vândut, iar japonezul va pleca liber în vara viitoare. 

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