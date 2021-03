E faza care face acum inconjurul lumii! Asa ceva se intampla o data la 10 ani! Portarul era gata sa degajeze, apoi a urmat dezastrul! Ce a putut sa se intample

Aris Salonic si Olympiakos s-au intalnit in returul sferturilor de finala ale Cupei Greciei.

In tur, Olympiakos castigase pe teren propriu cu 2-1, insa Aris conducea in minutul 87 cu 1-0 si era calificata in semifinala, inainte insa sa fie ingropata de propriul portar.

In minutul 87 portarul spaniol Julian se pregatea sa degajeze mingea, insa nu a observat ca in spatele sau era un adversar, grecul Bouchalakis. In momentul in care Julian a pus mingea jos, atacantul lui Olympiakos s-a strecurat prin spatele lui, i-a luat mingea si a inscris in poarta goala.

Meciul s-a terminat cu scorul de 1-1, iar Olympiakos s-a calificat in semifinale cu 3-2 la general.