Înlocuitor de aproape 200 milioane de euro pentru Cristiano Ronaldo la Manchester United! Anunțul presei din străinătate

„Diavolii roșii” se pregătesc să arunce bomba! Potrivit Mirror, citat de express.co.uk, conducerea de pe Old Trafford ar forța un transfer de 150 milioane de lire sterline (171 milioane de euro) pentru starul lui Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe.

Sursa de mai sus a precizat că francezul parizienilor, cotat la 160 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, este un admirator al lui Manchester United, însă a semnat de curând prelungirea contractului cu PSG, până la finalul lui iunie 2025.

Asta ar însemna ca „diavolii roșii”, pe lânga suma enormă pe care o vor achita pentru Mbappe, să ofere și un contract pe măsură pentru câștigătorul Campionatului Mondial din 2018 cu Franța.

Cariera lui Kylian Mbappe

Atacantul și-a făcut junioratul la AS Bondy, Clairefontaine și Monaco. În 2017, Paris Saint-Germain l-a adus sub formă de împrumut pe Kylian Mbappe la club, iar un an mai târziu au plătit pe el 180 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață, conform Transfermarkt, era de 120 milioane.

La formația care este lider detașat în acest moment în Ligue 1, francezul a bifat 237 de apariții, s-a impus pe tabelă de 190 de ori și a pasat decisiv în 93 de situații, în aproape 19.000 de minute în tricoul parizienilor.

Trofeele câștigate de Mbappe

Campioantul Mondial din 2018 (Franța)

Cinci titluri în Franța (Monaco 1x, 4x Paris Saint-Germain)

Nations League în 2021 (Franța)

Trei cupe în Franța (Paris Saint-Germain 3x)

Două cupe ale ligii în Franța (Paris Saint-Germain 2x)

Trei supercupe în Franța (Paris Saint-Germain 3x)

PSG, în această stagiune

Parizienii se află pe prima poziție după 15 etape în primul eșalon. Cu un atac format din Messi, Neymar și Mbappe, PSG a acumulat 41 de puncte, înregistrând 13 victorii, două rezultate de egalitate și nicio înfrângere, până acum.

În grupele Champions League, francezii s-au clasat pe locul doi și au trecut în optimi, acolo unde o vor întâlni pe Bayern Munchen în primăvara europeană, pe 14 februarie acasă (22:00), respectiv 8 martie în deplasare (22:00).