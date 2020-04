Guardiola se desparte de un star! Ce jucator de la Manchester City va pleca de la club: "Ii dam numarul 10!" Dupa 13 trofee cucerite a venit momentul sa spuna "Bye"

Sergio Aguero este foarte aproape sa o paraseasca pe Manchester City.

Atacantul celor de la Manchester City, Sergio Aguero (31 de ani), va pleca de pe Ettihad in momentul in care contractul acestuia va expira. Fotbalistul argentinian mai are contract cu "cetatenii" pana la finalul sezonului viitor, iar clubul ii permite sa plece la echipa care si-a inceput cariera, Independiente. Antrenorul Argentinienilor a vorbit despre acest lucru si spune ca il asteapta pe Aguero sa se alaturi echipei, iar mai mult decat atat, va primi si numarul 10 pe tricou.

"Sper sa imi vina si mie randul sa il antrenez pe Kun Aguero. I-am fost coechipier si sper ca in viitor sa am ocazia sa-i fiu si antrenor. Sa speram ca in mandatul meu la Independiente il voi reintalni pe Sergio. Ii pastram numarul 10. Ar fi minunat pentru toti cei care iubim Independiente sa il avem din nou alaturi de noi pe Sergio. Oamenii il iubesc, este un idol. Sper ca daca vom reusi sa fim competitivi la un nivel mai inalt, vom reusi sa contam si pe el.

Zilele acestea nu am vorbit cu el. Am vorbit in urma cu doua luni si l-am felicitat pentru evolutiile bune pe care le-a avut. Totul va tine de dorinta lui de a se intoarce aici", a declarat Lucas Pusineri pentru Goal.com.

Aguero a ajuns in 2010 la Manchester City in schimbul a 40 de milioane de euro. A strans in total 368 de meciuri, a marcat 264 de goluri si a cucerit 13 trofee cu echipa antrenata de Pep Guardiola.