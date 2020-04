Dezmat TOTAL in curtea seicilor lui City! Starul care a chemat doua prostituate la el in plina carantina. JENANT: Cum a fost surprins 

Un star al lui Manchester City a ignorat carantina si a gazduit o petrecere cu prostituate.

Kyle Walker alaturi de un prieten au organizat o petrecere la care au chemat doua prostituate in apartamentul sau, desi era obligat sa stea in izolare.

Conform The Sun, una dintre escorte a recunoscut ca fundasul lui City le-a invitat pe ea si pe prietena ei la o sesiune de sex ce a durat 3 ore, cu fix o zi inainte sa le transmita fanilor sa respecte regulile de izolare si sa ramana in casele lor.

Walker risca sa fie pedepsit cu o amenda uriasa din partea seicilor lui City pentru ca a ignorat protocolul de distantare sociala.

Escorta Louise McNamara si o braziliaca au fost chemate in apartamentul fundasului, dupa cum a declarat chiar ea. Femeia l-a pozat pe jucatorul lui City in lenjerie intima, surprinzandu-l chiar in momentul in care le dadea bani.

Walker a postat un comunicat cu o seara in urma, in care isi cerea scuze pentru comportamentul sau.

"Vreau sa profit de ocazie pentru a imi cere scuze public pentru alegerile pe care le-am facut saptamana trecuta. Inteleg ca pozitia mea de fotbalist profesionist vine cu responsabilitatea de a fi un model pozitiv.

Asadar, vreau sa cer scuze familiei, prietenilor mei, clubului, suporterilor si tuturor pe care i-am dezamagit", a scris Kyle Walker.

Oficialii lui City au reactionat imediat, sustinand ca ii vor aplica o sanctiune fotbalistului, pe care o vor anunta zilele urmatoare.