FCSB - VIITORUL | CUTREMUR dupa infrangerea de la Pitesti! Hagi: "NU mai vand niciun jucator! Daca nu fac echipa puternica, PLEC de aici! Vreau sa ma bat la TITLU!"

Gica Hagi le-a dat un ultimatum jucatorilor dupa infrangerea cu 2-0 in fata FCSB-ului.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

FCSB 2-0 VIITORUL | Patron si antrenor la Viitorul, Gica Hagi a anuntat ca este gata sa renunte la cea de-a doua functie daca echipa nu va progresa pentru a se lupta cu sanse reale la titlu si in cupele europene! Hagi anunta ca e gata sa faca pasul spre alt club!

"Daca nu ai incredere in tine, nu ai curaj, nu poti sa ajungi mare. Chiar daca joci cu Steaua sau cu Real Madrid. Am vazut inca o data ca trebuie sa am rabdare. Aceasta munca pe care am inceput-o de atatia ani, imi doresc sa am si eu o echipa cu care sa ne luptam la campionat, nu mai pot sa vin in fata voastra si sa spun ca imi doresc sa ramanem in Liga 1.



Nu mai poti, avem alte pretentii. Jucatorii probabil, usor-usor, o sa inteleaga asta si o sa incercam sa devenim mai buni. Daca nu, o sa vedeti a doua varianta pentru ca trebuie mereu sa ai alternativa. Dar prima data ma gandesc sa fac o echipa mai competitiva, mai buna. Asta daca vreti sa ma mai vedeti aici. Daca nu, o sa plec. Trebuie sa ma bat si eu la campionat. Sa am putere, jucatorii sa fie puternici pe teren, nu sa simta ca vine bomba la ei atunci cand vine mingea. Nu, nu, e doar o minge, joaca in fata, ataca poarta. Nu conteaza varsta, conteaza personalitate.



Cu Dinamo ne-a iesit, acum nu ne-a iesit. Rabdare, voi vedea cat o sa am. La un moment dat o sa imi doresc sa am si eu presiunea sa castig campionatul, presiunea care ma motiveaza si pe mine. Fotbalul e viata mea. De mic am plecat de acasa, am fost intr-un loc apoi intr-un altul si peste tot am lasat ceva. Mereu voi munci pentru fotbal, ca o fi aici, la Constanta, Bucuresti sau alte capitale din Europa sau nu stiu pe unde, nu stiu. Imi doresc altceva. Ori un club mai puternic al meu cu care sa reusesc sa fac performante si in cupele europene pentru ca in tara le-am facut pe toate. Iar va aduc aminte ca avem peste 20 de titluri la juniori.



Am produs foarte multi jucatori, la anul facem 10 ani si o sa facem o petrecere. Dar nu mai pot sa stau sa ma bata jucatorii pe care i-am crescut eu. Vreau sa fac o echipa mare. Daca nu, plec. Nu o sa mai accept sa dau in alta parte jucatori pentru ca daca in alta parte, iau batai. Si atunci nu mai stau. Nu am zis cand se va intampla asta, mai intai sa incerc prima varianta, sa fac o echipa puternica aici. Nu o fac, n-o sa mai stau. Incerc sa o duc, dar nu o sa antrenez eu" a spus Gica Hagi in conferinta de presa de dupa infrangerea cu FCSB.