FCSB - VIITORUL 2-0 | "Asa faceam eu la 12 ani! Pacat de talentul lui!" Hagi critica dur un jucator de nationala dupa infrangerea clara de la Pitesti

Hagi nu a menajat niciun jucator din propria echipa dupa infrangerea clara cu FCSB.

FCSB 2-0 VIITORUL | Gica Hagi si-a criticat echipa dupa infrangerea de la Pitesti. Cel mai dur a fost criticat Dragus, cel care a fost inlocuit la pauza de antrenorul Viitorului.

"Atata timp cat am facut lucrurile bine am castigat foarte multe mingi. Steaua este foarte buna pe tranzitie, este o echipa cu jucatori tineri, cu jucatori experimentati, e o echipa puternica. Stiam ca pe tranzitie negativa, pozitiva, dubla, tripla, ei sunt mai puternici.



Am incercat sa stam bine in teren sa castigam cat mai rapid mingea, am facut asta, am contruit bine, a circulat bine mingea. Dar in combinatii si in atac cred ca n-am facut ce trebuie. La cate mingi am recuperat in prima repriza am produs mai nimic. Prea putin, prea saraci in atac.



Ianis a jucat prea jos, Vodut putin, Dragus a incercat de unul singur, a <<arestat>> mingea si mai trebuia sa o dea si la ceilalti. Asa cum eram eu la 12 ani, cand am debutat pentru Farul si mi s-a zis ca eu ar trebui sa am o minge pentru mine si una pentru altii. Asa si el acum, are 19 ani si sper sa inteleaga multe din meciul acesta. E talentat, e puternic, dar daca nu va intelege, e ca si cum nu joaca cu echipa si asta inseamna indisciplina si nu avem cum sa toleram asta.



O saptamana cu deplasari, ne asteptam sa facem puncte. Era un meci important cu Steaua, urmeaza un meci important cu CFR Cluj, unii dintre jucatori au avut o lipsa de personalitate care ma ingrijoreaza. Vom evalua in aceasta iarna, dupa aceste meciuri, vom evolua si vom incerca sa fim mai buni. Steaua a aratat ca e mult mai experimentata ca noi, au gestionat mult mai bine importanta meciului, miza" a spus Gica Hagi la conferinta de presa de dupa partida.