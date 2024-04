Cole Palmer a explicat scandalul de la penalty-ul din meciul cu Everton: "Toată lumea vrea să-și asume responsabilitatea"

Chelsea a dominat partida de luni seară pe teren propriu, învingând-o pe Everton cu un scor zdrobitor de 6-0 în etapa cu numărul 33 din Premier League. Mijlocașul ofensiv al londonezilor, Cole Palmer, a fost eroul serii, marcând patru goluri.

Cole Palmer: "Eu sunt executantul"

Pe Stamford Bridge, Chelsea a avut o primă repriză impresionantă, terminând-o cu un avantaj confortabil de 4-0. Palmer a fost în centrul atenției, deschizând scorul în minutul 13 și completând un hat-trick până în minutul 29.

Nicolas Jackson a contribuit și el la scor în minutul 44, iar Palmer și-a completat cvartetul de goluri în minutul 64. Alfie Gilchrist a stabilit scorul final în minutul 90, consolidând victoria categorică a echipei londoneze.

Un moment șocant a avut loc în minutul 64, când Noni Madueke, aripa dreaptă a londonezilor, a obținut un penalty. Cole Palmer, vedeta echipei adusă de la "cetățenii" din Manchester, i-a "furat" mingea lui Madueke, iscând un mare scandal pe rețelele sociale.

Palmer a vorbit despre momentul tensionat, explicând că totul a fost o neîntelegere.

"Eu sunt executantul de penalty-uri. Am vrut să-l execut, așa că l-am luat. Toată lumea vrea să-și asume responsabilitatea. Până la urmă, am râs și am glumit pe seama asta, dar antrenorul ne-a vorbit despre acest lucru acum." a declarat Cole Palmer, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Clasament Premier League

Chelsea continuă să rămână neînvinsă în campionat în ultimele cinci partide, și se află pe locul noup în clasament, cu 47 de puncte.