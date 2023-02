Cifre ireale pentru Erling Haaland la primul sezon în Premier League! Ce a spus după golul înscris cu Arsenal: „Au trecut deja minute bune de la gol!” 

„Cetățenii” s-au impus în duelul cu echipa lui Mikel Arteta datorită golurilor marcate de Kevin De Bruyne, Jack Grealish și Erling Haaland. Singurul gol al „tunarilor” a fost marcat de Saka, din penalty, în minutul 42.

Astfel, City a urcat pe primul loc în clasament, la egalitate de puncte cu Arsenal, având însă un golaveraj mai bun. În urma golului marcat miercuri seară, Erling Haaland (22 ani) a ajuns la 26 de reușite doar în campionat în acest sezon, primul său sezon în Premier League.

Erling Haaland, 26 de goluri în Premier League și multe etape rămase

Borna 26 atinsă de Erling Haaland i-ar fi putut „garanta” succesul la trofeul de golgheter în campionat în 19 din ultimele 30 de campanii, inclusiv ultimele patru sezoane. Norvegianul a reușit să înscrie cele mai multe goluri pentru City într-un singur sezon, până acum, egalând cifrele lui Sergio Aguero în 2014/15.

„City este, 'noi' nu eu, campioană, putem spune așa, că a fost o prestație demnă de campioană. Mici ajustări la pauză din partea lui Pep, iar la final am avut jucători buni, de calitate, trebuie să scoatem ce e mai bun din fiecare jucător și am făcut asta.

Trebuie să jucăm puțin mai mult cum am făcut-o azi, sunt extrem de mândru de fiecare jucător de aici și fericit să fiu aici. Putem să ne punem cu toții de acord că Arsenal a fost cea mai bună echipă în acest sezon până acum și să joci împotriva lor nu este ușor, însă am făcut un meci incredibil și am obținut trei puncte importante.

Au trecut deja 20 de minute de când am înscris un gol, trebuie să continui să muncesc. Am sărbătorit într-un stil pozitiv, sunt extrem de fericit cu totul, aveam nevoie de victoria asta și acum ar trebui să începem cursa, pentru că asta ar trebui să facă Manchester City”, a declarat Haaland conform BBC.