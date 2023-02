"Nu este genul de fotbalist pe care Guardiola și l-a dorit". Erling Haaland, considerat nepotrivit pentru Manchester City

Atacantul norvegian este liderul golgheterilor din Premier League, cu 25 de reușite în 20 de meciuri, iar în toate competițiile a marcat de 31 de ori.

Cu toate acestea, există contestatari ai norvegianului, iar Dietmar Hamann, fost jucător la Liverpool este de părere că fotbalistul nu se potrivește stilului de joc impus de Pep Guardiola.

"Puterea lui Haaland este opusă stilului de joc de la City. Ei au succes, pentru că au ritm, pentru că joacă în pase.

Nu contează câte goluri a marcat, trebuie văzut câte goluri are echipa în total. Cred că au mai puține goluri și mai puține puncte decât în aceeași perioadă a sezonului trecut.

Nu mă gândeam că o să ajungă la City, deoarece este genul de fotbalist pe care Guardiola nu și l-a dorit vreodată. Fiecare atacant central a fost dat de la Barcelona, iar la Bayern, Robert Lewandowski juca în partea stângă", a declarat Hamann pentru talkSPORT.

Rafaela Pimienta: „Valorează un miliard pentru mine!”



Rafaela Pimienta nu a ezitat să își arate aprecierea față de cel mai valoros fotbalist pe care îl are sub contract, spunând care este prețul la care îl evaluează. Totodată, întrebată despre relația pe care o are cu Joan Laporta, președintele Barcelonei, de care Mino Raiola era extrem de aprorpiat avocata a făcut o declarație neașteptată, lăsând de înțeles că ar putea realiza transferuri importante la gruparea blaugrana.

„Pentru mine, Haaland valorează un miliard de euro, poate că nimeni nu va plăti suma asta, însă acesta este potențialul pe care îl are când ajunge la un club.

Întotdeauna spun că Laporta nu îmi poate cere nimic legat de fotbal, nu e corect, pentru că știe că îi voi spune 'da'”, a declarat Rafaela conform sport.es.