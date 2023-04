El e antrenorul favorit pentru preluarea lui Chelsea!

Londonezii sunt în căutarea unui antrenor, dezamăgiți fiind de parcursul modest al echipei din acest sezon, cu Thomas Tuchel și Graham Potter la ”cârma” echipei.

În spațiul public au apărut mai multe nume de posibili tehnicieni, dar favorit pare să fie Mauricio Pochettino (51 de ani), scrie jurnalistul Ekrem Konur.

Dacă ar accepta contractul, antrenorul sud-american ar reveni în Premier League la aproape patru ani de la despărțirea de Tottenham, pe care a pregătit-o între 2014 și 2019.

????Mauricio Pochettino is the new front-runner for the Chelsea manager job after Julian Nagelsmann dropped out of contention.???????? ????#CFC https://t.co/8PCcp7GYBj pic.twitter.com/tdoPLboz1r