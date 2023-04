Chelsea, refuzată de un antrenor de top! Tehnicianul preferat de conducere s-a 'retras' 

Gruparea londoneză se află într-o situație „delicată” și nu pare să iasă din perioada proastă pe care o traversează de ceva timp, în ciuda faptului că oficialii echipei au investit peste jumătate de miliard de euro în transferuri în vară și iarnă. După demiterea lui Graham Potter, cel care a fost numit antrenor principal a fost Frank Lampard, însă fostul fotbalist al „albaștrilor” are contract până în vară.

Cu Chelsea eliminată de Real Madrid din sferturile de finală UEFA Champions League, scor 4-0 în dublă manșă, conducerea caută încă varianta ideală de antrenor care să preia echipa. Nume precum Luis Enrqiue și Julian Nagelsmann au fost vehiculate, cel din urmă fiind unul dintre candidații preferați de oficialii de pe Stamford Bridge.

Conform lui Fabrizio Romano, Julian Nagelsmann s-a retras din cursa pentru a prelua funcția de antrenor principal al lui Chelsea. Jurnalistul informează că decizia neamțului este finală și le-a transmis oficialilor de pe Stamford Bridge că nu mai este disponibil pentru negocieri, în ciuda faptului că s-au purtat mai multe discuții în acest sens.

EXCLUSIVE: Julian Nagelsmann has now withdrawn from the race to become the new Chelsea head coach — it looks like it’s his final decision. ???????? #CFC

German coach is said to be no longer available after multiple round of talks.

Nagelsmann was top candidate for the job. pic.twitter.com/vkU5zcxISH