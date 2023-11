Ce spune Declan Rice despre suma sa de transfer: "100 de milioane de lire sterline?!"

Cotat la 100 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul englez a semnat un contract cu echipa de pe "Emirates" valabil până la finele sezonului 2027/28.

În iulie, Declan Rice a fost prezentat oficial la Arsenal, iar suma sa de transfer a atins 116 milioane de euro, conform stiatisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

După mai bine de patru luni petrecute la Londra, Declan Rice a vorbit despre suta de milioane aruncată pe serviciile sale și a subliniat că trebuie să se revanșeze clubului.

"100 de milioane de lire sterline (n.r. - 116 milioane de euro) sunt mulți bani. Aș putea înțelege de unde vine și presiunea. Vreau să mă revanșez lui Arsenal neapărat. Clubul a investit o tonă de bani în mine și trebuie să arăt că pot fi decisiv", a spus Declan Rice, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

