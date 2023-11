Verdictul lui Marius Avram despre faza care a încins spiritele în Ucraina - Italia. A fost sau n-a fost?

Ucraina a terminat pe locul al treilea în grupa din preliminariile pentru EURO 2024, serie în care Anglia și Italia porneau favorite - VEZI CLASAMENTUL FINAL MAI JOS.

Ucrainenii și-au manifestat indignarea după ce arbitrul întâlnirii Ucraina - Italia nu a acordat penalty la o fază clară.

În ultimele minute ale partidei Ucraina a cerut un penalty după ce Mykhailo Mudryk, starul lui Chelsea, a fost faultat în careu. Faza s-a viralizat rapid în mediul online, iar cei mai mulți dintre internauți sunt de părere că ucrainenii ”au fost furați”.

”E un penalty clar!”, ”Ucraina a fost furată”, ”Ăsta nu e penalty? Sunteți serioși?”, au fost doar câteva dintre reacțiile viralizate rapid pe Twitter.

Marius Avram, acum expert TV, e unul dintre foștii cavaleri ai fluierului care explică pe larg, obiectiv, fazele legate de arbitraj și din Superliga, dar și din partidele din străinătate.

“Și eu zic că a fost penalty. Fundașul, încercând să joace mingea, ajunge prea târziu. Atacantul vine în viteză, iar fundașul nu prinde mingea și atinge adversarul. În viteza aia, la cea mai mică atingere a piciorului, e evident că te dezechilibrează. Nu erau doi jucători statici și un contact minor. Așa poate ar fi putut fi trecut cu vederea. Dar un jucător în viteză care este atins de adversar… este fault clar și eu zic că a fost penalty.

Președintele arbitrilor de la UEFA e italian, speculațiile au început să curgă în valuri. Cum că arbitrul meciului și-a asigurat prezența la turneul final și în fazele superioare ale Champions League. Sunt de părere că ucrainenii au fost dezavantajați.

