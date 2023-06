Cel mai bine cotat jucător din lotul celor de la West Ham a fost dorit în această perioadă de mercato de Manchester City și Arsenal, echipele care s-au luptat pentru câștigarea titlului în Premier League.

Arsenal și-a dorit să-l transfere pe Rice și a pus pe masă o ofertă-record în istoria clubului, de 116 milioane de euro plus încă cinci din eventuale bonusuri.

Chiar dacă Manchester City a oferit, de-a lungul timpului, sume fabuloase pentru a transfera jucătorii doriți de Pep Guardiola, proaspăta campioană a Europei nu va concura cu oferta făcută de Arsenal, astfel că transferul lui Rice pe Emirates Stadium pare să fi intrat în linie dreaptă, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

În acest moment, rivalele londoneze Arsenal și West Ham sunt în discuții pentru a pune la puncte detaliile transferului.

Arsenal are working on the structure of the deal after £100m plus £5m add ons official bid submitted on Tuesday night for Declan Rice. ????⚪️???? #AFC

Arsenal and West Ham, in contact to discuss payment terms, installments and more details.

Manchester City have LEFT the race. pic.twitter.com/qG5TE3Fh9x