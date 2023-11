Cum l-a numit presa din Elveția pe Edi Iordănescu după ce a calificat România la EURO 2024

Ambele echipe sunt deja calificate înaintea duelului direct de la București. Totuși, rămâne de stabilit ordinea în grupă și urnele în care vor fi plasate cele două formații la tragera la sorți de la Hamburg, programată pe 2 decembrie.

Blick: "Edi Iordănescu îi calcă pe urme tatălui său"

În ziua meciului, ziarul elvețian Blick a scris câteva cuvinte despre Edi Iordănescu și l-a intervievat la București pe selecționerul României. Așa cum era de așteptat, elvețienii au amintit despre performanțele notabile ale lui Anghel Iordănescu.

"România revine în elită după opt ani și va participa la Campionatul European din Germania. Antrenorul Eduard Iordănescu îi calcă pe urme tatălui său.

Iordănescu este un nume mare în fotbalul românesc. Tatăl lui Eduard, Anghel Iordănescu, este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria FRF. În 1986 a câștigat cu Steaua București Cupa Campionilor Europeni, iar în 2015 devenise ultimul selecționer care califica România la un turneu final, Europeanul din Franța.

Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost în 1998, când antrenor era Anghel Iordănescu. Acum, fiul său este cel responsabil să ducă România pe noi culmi", a scris Blick.

Edi Iordănescu: "Punctul cu Elveția din tur a fost foarte important, mai ales pentru moral"

Într-un interviu acordat pentru presa elvețiană, Edi Iordănescu a prefațat meciul de marți seară, însă a amintit și despre partida de la Lucerna, disputată în iunie, scor 2-2.

"Este cu siguranță un moment de bucurie pentru mine și familia mea, toți suntem mândri, dar acum trebuie să ne întoarcem la treabă. Ne dorim să încheiem grupa fără înfrângere și vrem să ne apărăm primul loc pentru a fi într-o urnă mai bună la tragerea la sorți.

Elveția are jucători puternici, care au o experiență internațională mare. În lot sunt câștigători de Champions League și fotbaliști care luptă pentru trofee an după an.

În meciul tur, Elveția a controlat jocul și putea să mai marcheze, dar am crezut în noi și nu am renunțat. Punctul acela a fost foarte important, mai ales pentru moral", a spus Edi Iordănescu.