Asta e prea de tot! Gol anulat de VAR dupa CEL MAI MIC offside din istoria fotbalului! Faza INCREDIBILA in Premier League

Southampton si Aston Villa s-au intalnit, sambata seara, in etapa cu numarul 21 din Premier League.

Cele doua echipe se lupta pentru un loc in primele 10 in campionat, insa dramatismul fost pe masura unei finale Champions League.

Aston Villa a deschis scorul in minutul 41, prin Barkley, jucatorul imprumutat de la Chelsea, iar repriza a doua se anunta extrem de disputata.

Dupa o presiune constanta la poarta celor de la Aston Villa, cei de la Southampton au reusit sa sparga gheata in minutul 90+3, cand Danny Ings a marcat dupa o faza incalcita in careul celor de la Villa. Momentele care au urmat, au adus in atentia tuturor, probabil, cel mai mic offside din istoria fotbalului.

Golul atacantului englez a fost anulat dupa ce Ings s-a aflat in offside. De fapt doar maneca tricoului sau era in pozitie necorespunzatoare, astfel ca decizia a fost considerata absolut halucinanta!