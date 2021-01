"Suntem stupefiati ca exista aceasta varianta!" Reactia oficiala a Astrei dupa scandalul de dopaj din Liga 1

Takayuki Seto, Alexandru Ionita si Kehinde Fatai sunt implicati intr-un scandal de dopaj, care ar putea duce la retrogradarea echipei Astra.

Alex Ionita a recunoscut ca intr-adevar a apelat la o metoda interzisa de vitaminizare, ceea ce a starnit furia presedintelui clubului, Dani Coman. Dupa acest episod, Astra e mis un comunicat oficial pe care l-a postat pe pagina oficiala de Facebook a echipei.

Giurgiuveni au mentionat ca cei de la ANAD nu au luat un punct de vedere din partea clubului, sau cel putin din partea doctorului de la club, ceea ce ar putea sa insemna ca Astra nu este implicata in acest scandal.

"Cu privire la speculatiile care se fac in acest moment pe tema „dopingului” la clubul Astra, facem cateva precizari pe care le consideram necesare:

- Clubul Astra nu a fost implicat in niciun fel in „tratamentul” efectuat de catre cei 3 jucatori, afland de aceasta problema ulterior, chiar de la ofiterul ANAD, care s-a prezentat la stadionul din Ploiesti pentru a lua declaratii jucatorilor. Facem precizarea ca declaratiile luate atunci jucatorilor nu s-au facut in prezenta unui oficial al clubului nostru, avocat sau doctorul echipei, desi, era vorba si despre jucatori care nu stapanesc limba romana la perfectie (cu atat mai putin unitatile de masura, substantele active, etc)

- Am luat decizia de a suspenda imediat contractele celor trei si nu putem fi acuzati de lipsa celor incriminati la anumite termene de judecata, atata timp cat ei nu au mai fost prezenti la antrenamente, unul dintre jucatori plecand in tara natala – Japonia (Seto Takayuki). Astra nu are responsabilitati legate de viata privata a jucatorilor angajati, deci nu avea

parghi de a opri un cetatean japonez sa plece la familia sa...

- ANAD nu a luat un punct de vedere al doctorului echipei noastre cu privire la aceasta situatie, noi fiind disponibili cu orice lamurire asupra situatiei, dar, cu tot respectul, consideram ca la acest moment suntem tratati ca niste „condamnati”, mai degraba, desi, este evident ca nu avem vreo legatura cu demersul celor trei fotbalisti si nu clubul nostru este judecat.

- Este evident ca nici ANAD nu considera ca clubul nostru este culpabil in aceasta speta avand in vedere faptul ca nu ni s-a cerut nicio declaratie macar.

- Desigur, suntem stupefiati ca exista aceasta varianta - ca laboratoare medicale acreditate, medici romani, ar fi putut administra unor sportivi tratamente in cantitati interzise de legile antidoping (pentru ca intelegem ca substantele administrate, tipul tratamentului, sunt legale, doar cantitatea ar reprezenta „problema”) si, fara a fi specialisti sau avocatii laboratorului respectiv, dupa informatiile pe care noi le-am obtinut de la jucatori consideram ca substanta activa administrata jucatorilor a fost, cantitativ, respectata, pana la proba contrarie", a fost cumunicatul oficial al Astrei.

