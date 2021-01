"Ma simt asa si asa!" :) Reactia GENIALA a lui Tanase dupa ce a fost trimis iar varf de atac la FCSB! Ce a spus despre plecarea lui Man: "El il poate inlocui pe Dennis!"

FCSB a castigat meciul cu Poli Iasi din ultima etapa, 3-1.

Ros-albastrii isi continua seria buna in Liga 1, acolo unde sunt lider, la 4 puncte distanta de CFR Cluj, care are insa un meci in minus.

Florin Tanase a inscris din nou, chiar si dupa plecarea lui Man, egalandu-l astfel pe noul jucator al Parmei in clasamentul golgheterilor. Decarul ros-albastrilor are 14 goluri inscrise in acest sezon in campionat.

Tanase a vorbit la finalul meciului despre rezultatul obtinut, dar si despre plecarea lui Dennis Man. Totodata, intrebat cum se simte dupa ce a fost trimis din nou pe pozitia de varf, capitanul a oferit un raspuns sincer.

"Un meci destul de dificil, adica era sa ni-l facem noi dificil. Din pacate, nu am iesit cum trebuia de la vestiare, am primit acel gol. Suntem bucurosi ca am intrat din nou in avantaj si am castigat cele 3 puncte.

Sunt bucuros ca marchez, imi ajut echipa, sper sa o tin tot asa. Aveam si inainte cale libera spre titlul de golgheter, puteam sa marchez. Nu se stie daca o facea el mai mult sau eu.

Un jucator care ne-a ajutat foarte mult, dar noi speram sa jucam in continuare la fel, acelasi stil. Este Octavian Popescu care il poate inlocui cu brio. A fost geniala pasa. Vede destul de bine jocul.

Ma simt asa si asa in centrul ofensivei, joc si acolo, incerc sa imi fac treaba.

Nu stiu ce va fi, vom vedea la vara. Sunt bucuros pentru Dennis, e un jucator valoros, a demonstrat-o si merita transferul. Speram sa se integreze cat mai repede acolo si sa faca lucruri foarte bune", a spus Florin Tanase la finalul meciului.

Intrebat de declaratia lui Gigi Becali, care a spus ca un jucator ca Tanase este indispensabil echipei, iar in cazul in care va primi oferte de la cluburi mai mici, intentioneaza sa ii mareasca salariul pana la 30 000 de euro, capitanul a raspuns transant: "Poate va fi destul de buna oferta, nu se stie, e greu sa vorbesti inainte".