Haosul de la Chelsea, sansa celor de la Real Madrid! Situatia care-i obliga pe englezi sa-l vanda pe Eden Hazard

Chelsea sta pe un butoi cu pulbere.

Maurizio Sarri a pierdut sustinerea vestiarului, iar norocul nu pare sa fie de partea lui nici in ceea ce priveste pastrarea jucatorilor de top.

Echipa londoneza este a sasea in Premier League, in afara locurilor de Europa. In acest sezon Chelsea joaca in Europa League, insa prioritatea este sa revina in Champions League, un obiectiv care, in acest moment, este departe de a fi realizat.

Astfel, in eventualitatea unui nou an in afara celei mai importante competitii europene, Chelsea va trebui sa se desparta de unul dintre cei mai jucatori ai sai pentru a respecta fair play-ul financiar, scrie AS.

Printre acesti jucatori se numara si Eden Hazard. Acesta este urmarit si dorit cu ardoare de cei de la Real Madrid, iar plecarea sa la echipa spaniola ar putea fi cea mai buna solutie.

Chelsea trebuie sa asculte toate ofertele care i se fac pentru Hazard, avand in vedere ca acesta are contract cu echipa din Premier League pana in 2020.

De partea cealalta, Hazard nu a ascuns niciodata dorinta de a purta, intr-o buna zi, tricoul Realului.