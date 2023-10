Liverpool a pierdut meciul cu Tottenham la ultima fază, după ce Joel Matip a trimis balonul în propria poartă. „Cormoranii” puteau însă trece în avantaj pe tabelă în prima repriză, la scorul de 0-0, când Luis Diaz a marcat după un assist al lui Mohamed Salah, însă reușita i-a fost anulată din camera VAR, pentru un ofsaid inexistent.

PGMOL a postat un comunicat în care admitea eroarea imensă produsă în duelul de sâmbătă seară, iar în urma comunicatului Liverpool a solicitat să fie publicată înregistrarea discuției de la faza controversată.

Premier League a postat înregistrarea, însoțită de un clip video cu momentul în cauză, alături de mențiunea: „Următoarea este filmarea de la golul lui Luis Diaz care a fost anulat în mod incorect în meciul din Premier League dintre Tottenham Hotspur și Liverpool. Arbitrul de pe teren nu aude toate lucrurile din camera VAR, doar comentariile ce îi sunt adresate”, care apare în startul clipului.

VAR: Dați momentul pasei, haideți, momentul pasei, vă rog?

Arbitru: Da, fără problemă.

Operatorul reluării: Deci, aici este.

Arbitru: Așteaptă.

Operatorul reluării: Obține un unghi strâns.

VAR: Da, dă-mi o linie 2D după asta pentru cadrul doi după acesta.

Operator: Deci cadrul doi aici?

VAR: Da, e bine. Perfect, da. Linia 2D la gheata stângă.

Operator: Lăsați-mă să schimb unghiurile.

VAR: Romero, cred că el e?

Operator: Cred că unghiul ăsta ar fi mai bun? Sunteți mulțumiți cu unghiul ăsta?

VAR: Da.

Operator: Linie 2D pe gheată?

VAR: Linie 2D pe gheată.

Operator: Deci, linie 2D pe gheată.

VAR: Și stop (n.r. în momentul în care operatorul aranja liniile de ofsaid). Verificare completă, verificare completă. E bine, perfect.

Arbitru asistent 1: Se joacă!

Arbitru: Mulțumesc!

VAR: Mulțumim!

Arbitru: Bună treabă, băieți, o analiză bună.

Operator: Stai, stai, stai. Decizia din teren a fost ofsaid. Sunteți mulțumiți cu ea?

Asistent VAR: Da.

Operator: Sunteți mulțumiți de ea?

Asistent VAR: Ofsaid, gol, da.

VAR: Ce?

Operator: Decizia din teren a fost ofsaid. Sunteți mulțumiți cu imaginea asta? Da, e în teren. În imaginea dată poziția e corectă, e în teren.

Asistent VAR: A jucat-o, e în ofsaid.

Operator: Oli (operator PGMOL) spune să întârziem jocul.

VAR: Pardon?

Operator: Oli spune să întârziem reluarea. Decizia e că trebuia să fie în teren.

VAR: Nu pot face nimic.

Operator: Întârziați reluarea jocului. Opriți jocul.

VAR: Au reluat jocul. Nu pot face nimic, nu pot face nimic.

Asistent VAR: Da, au reluat jocul.

VAR: Nu pot face nimic, nu pot face nimic. La naiba!

