Liverpool a rămas în inferioritate numerică din minutul 26. La scorul de 0-0, mijlocașul Curtis Jones s-a dus cu crampoanele direct pe glezna lui Yves Bissouma, iar arbitrul i-a arătat cartonașul roșu după intervenția VAR.

În minutul 34, Liverpool a avut un gol anulat pentru ofsaid. Luis Diaz a primit de la Mohamed Salah și a marcat cu un șut în diagonală, însă de la margine s-a ridicat fanionul. Decizia a fost confirmată din camera VAR, însă pe reluări nu au fost trasate și liniile care să confirme acest lucru.

Decizia brigăzii conduse de Simon Hooper i-a iritat pe microbiști, o mulțime de fani susținând pe rețelele sociale că decizia de a anula golul este incorectă.

"Detest Liverpool, dar nu este ofsaid. De ce nu se trag liniile? Romero sigur l-a lăsat pe Diaz în poziție regulamentară", "Nicidecum ofsaid! Liverpool trebuia să aibă 1-0. VAR nu a tras liniile și s-a grăbit să anuleze golul", "Cum naiba să anulezi golul ăsta?", au fost câteva dintre reacțiile microbiștilor pe Twitter.

That was nowhere near offside! Liverpool should be 1-0 up. VAR conveniently didn’t draw any lines but speedily canceled the goal.

I don’t support Liverpool but that looks dodgy. #TOTLIV pic.twitter.com/NlzmUJdEIV