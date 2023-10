În Premier League, la fel ca în România! Ce solicită Liverpool după gafa comisă de VAR la meciul cu Tottenham

Sâmbătă, în runda a șaptea din Premier League, Liverpool a pierdut la ultima fază contra lui Tottenham, după un autogol al lui Joel Matip. În prima repriză, la scorul de 0-0, Luis Diaz a marcat după o pasă a lui Mohamed Salah, dar reușita columbianului a fost anulată pentru un ofsaid inexistent.

Arbitrul de linie a ridicat fanionul pentru ofsaid, iar verificarea din camera VAR a durat câteva secunde, jocul reluându-se de la 0-0, cu lovitură indirectă pentru Tottenham. Arbitrii din camera VAR au comis o eroare inexplicabilă, crezând că oficialii din teren au acordat gol și le-au confirmat decizia.

PGMOL, forul responsabil de arbitrajele din Premier League, a emis la câteva minute după un meci un comunicat, recunoscând eroarea comisă de brigada de arbitri.

Acum, Liverpool solicită înregistrarea audio dintre arbitrul de centru și cei din camera VAR pentru "o transparență completă" și cataloghează eroarea drept "inacceptabilă", scrie BBC.

Darren England, arbitrul aflat în camera VAR la Tottenham - Liverpool alături de Dan Cook au fost retrași de la celelalte meciuri la care erau delegați în weekend.

Până acum, PGMOL, for condus de fostul arbitru Howard Webb, a făcut publice șase discuții din camera VAR, după diverse faze controversate din Premier League.

Luis Díaz had a goal chalked off by VAR. @richardajkeys and Andy Gray take a closer look... #beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/cDSpws1YrY