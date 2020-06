Ea e "Printesa" din viata Bernadettei Szocs! Cadoul pretios primit de cea mai sexy sportiva a Romaniei

Campioana europeana la tenis de masa are o catelusa de 10 ani primita cadou de la fratele sau.

Pentru Bernadette Szocs, perioada pandemiei a avut si partile ei bune. Pentru ca mai tot timpul este plecata in strainatate, Berni a profitat din plin de lunile in care a fost nevoita sa stea la Targu Mures din cauza restrictiilor. Sportiva si-a petrecut timpul impreuna cu familia si cu Princess, catelusa sa de 10 ani, din rasa Bichon, pe care o iubeste foarte mult si pe care a primit-o cadou de la fratele ei.

Patrupedul a aparut in viata Bernadettei exact cand aceasta a devenit campioana europeana la juniori, atunci cand nimeni nu se astepta. "De cand eram mica mi-am dorit foarte mult un catel. Parintii si fratele meu mi-au promis ca daca ies campioana europeana imi vor cumpara unul. A fost foarte greu, nu ne asteptam sa castig, deoarece inainte de Campionatul European am fost accidentata doua luni. Nu am pus mana pe paleta in toata acea perioada, dar am fost foarte motivata sa castig si am iesit campioana europeana", isi aminteste Bernadette Szocs.

Berni povesteste si legatura care exista intre numele catelusei si momentul in care ea a iesit numarul 1 in Europa la tenis de masa. "I-am dat numele Princess deoarece, cand am iesit campioana europeana, cei de la Federatia Internationala au spus ca sunt Noua Printesa a Europei", a precizat frumoasa noastra sportiva.

Bernadette Szocs a inceput tenisul de masa la 6 ani si jumatate, iar la 10 ani a plecat la Bistrita, la Centrul Olimpic. Nu este singura din familie care practica acest sport. Berni impartaseste aceeasi pasiune cu fratele ei, Hunor, component al lotului national de seniori la tenis de masa.

Berni este dubla campioana europeana cu echipa Romaniei in 2017 si 2019, de 3 ori vicecampioana europeana cu echipa Romaniei, iar in 2021 va fi prezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Din 2019 este legitimata la CSA Steaua.