BREAKING NEWS | Primele tari care anunta ca nu merg la Jocurile Olimpice daca vor avea in acest an! Anunt OFICIAL

Dupa ce Canada a anuntat ca se retrage de la Olimpiada, acum Australia face acelasi lucru pe motivul crizei de coronavirus.

O declaratie publicata luni anunta ca sportivii Australiei nu vor participa la jocurile din acest an si ca echipa se pregateste pentru jocurile care vor avea loc in 2021.

Totul vine dupa ce Canada a anuntat duminica seara ca va boicota Jocurile Olimpice, din cauza oamenilor care se lupta sa faca fata pandemiei de coronavirus.

Olimpiada de la Tokyo urmeaza sa inceapa pe 24 iulie, dar acest lucru devine din ce in ce mai greu de realizat, iar premierul japonez a recunoscut ca situatia "nu este adecvata", spun cei din The Sun.

Comitetul Olimpic International va lua o decizie in termen de o luna cu privire la statutul Olimpiadei de la Tokyo, dar Canada si Australia au luat deja decizia.

Team Canada has announced they will not be sending athletes to the Tokyo Olympics due to the coronavirus pandemic, while the Australian Olympic Committee has called for it to be postponed and told its athletes to prepare for a Games in 2021 instead.