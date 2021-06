(P) 1.800.000 RON la Euromaraton! Joaca zi de zi si ia-ti partea din premii

1.800.000 RON la Euromaraton! Joaca zi de zi si ia-ti partea din premii

Cote mari, combinatii castigatoare, pariuri inspirate, seri de vis la Euro. Totul pleaca de la pasiune si fotbalul este rege la Fortuna intre 11 iunie si 11 iulie. Pe toata durata Campionatului European participi la Euromaraton, cu gandul la premiile de 1.800.000 RON puse in joc!

Toata luna ai bani de luat si pariuri gratuite de castigat, online si in agentii, ca sa te bucuri la maximum de turneul pe care l-ai asteptat mai mult ca oricand! Tot ce trebuie sa faci este sa-ti pui inspiratia "la lucru" si sa profiti de promotiile momentului de la Fortuna.

In agentii rasplatim cu 1.500.000 RON jucatorii care se inscriu in campanie, prin pariuri gratuite cu valori cuprinse in 5 si 200 RON! Pariezi mai mult in aplicatie? Ai de castigat si online, daca esti prezent zi de zi la Euromaraton, cu bilete de cota minima 1.50. Oferim 300.000 RON bani cash pe parcursul turneului final, iar jucatorii noi se bucura si pachet de "bun venit" online, de 500 RON.

Asta nu e tot! Jucatorii de la Fortuna se pregatesc asa cum trebuie la Euro: meciuri de top, analize detaliate, pariuri originale, cote marite si - cel mai important - promotii saptamanale, pentru fanii pariurilor sportive, dar si pentru pasionatii de casino. Stai conectat, pentru un turneu de neuitat!