Romancele fac revelionul pe teren! Begu joaca de dimineata in Australia, Halep joaca luni la 05:00 in China

16:23

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, va incepe anul 2017 in for?a, cu un meci dificil, contra sarboaicei Jelena Jankovic, in runda inaugurala a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari.

Halep, a doua favorita a turneului, conduce cu 6-1 in meciurile directe cu Jankovic (31 ani, 54 WTA), fiind mai bine de sase ani de la succesul Jelenei, in prima lor confruntare, in 2010, la US Open. Halep a castigat in 2015 ultimele dueluri, la Indian Wells, Toronto si Cincinnati.

Monica Niculescu (29 ani, 38 WTA) este cap de serie numarul sapte, si va juca in primul tur contra chinezoaicei Kai-Ling Zhang (26 ani, 134 WTA).

Sorana Cirstea (26 ani, 79 WTA) va avea si ea un meci greu, cu Kristina Kucova (Slovacia), o jucatoare de 26 de ani aflata pe locul 81 in lume.

in calificari, Ana Bogdan a dispus in primul tur de chinezoaica Qianghui Tang (16 ani, 968 WTA) cu 6-2, 6-2, in doar 55 de minute.

Bogdan (24 ani, 130 WTA) va juca in ultimul tur cu sarboaica Nina Stojanovic (141 WTA), care a intrecut-o pe Patricia ?ig (22 ani, 104 WTA) cu 6-7 (3), 6-3, 6-4, dupa doua ore si 52 de minute. Stojanovic (20 ani) a reusit nu mai pu?in de 9 asi si a comis 6 duble greseli, in timp ce romanca a facut 10 duble greseli, avand 3 asi.

Ana Bogdan si-a asigurat un cec de 2.720 dolari si 12 puncte WTA, iar ?ig s-a ales cu 1.588 dolari si un punct WTA.

La dublu vor juca trei romance: Simona Halep va face pereche cu Monica Niculescu, fiind favoritele numarul patru, iar Raluca Olaru va juca alaturi de Olga Savciuk (Ucraina), favoritele numarul trei. Halep si Niculescu, finaliste anul trecut la Montreal, joaca in primul tur cu rusoaicele Natela Dzalamidze/Veronika Kudermetova, iar Olaru si Savciuk vor infrunta cuplul chinez Ying-Ying Duan/Qiang Wang.

Simona Halep a cucerit titlul la Shenzhen in 2015 la simplu, iar Niculescu in 2014 (alaturi de Klara Koukalova) si in 2016 (alaturi de Vania King) in proba de dublu.