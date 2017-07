Steaua, Viitorul, Dinamo, Craiova si Astra isi afla adversarele din cupele europene! Cu cine pot pica echipele romanesti

09:07

Decizia de la TAS a dezvaluit si ultimul semn de intrebare legat de parcursul echipelor romanesti in cupele europene. Viitorul este oficial campioana Romaniei si va intra pe culoarul favorabil in drumul catre grupele Ligii Campionilor.



Viitorul nu este cap de serie si va avea o misiune dificila. Nu la fel de dificila ca Steaua, cea care este pe culoarul non-campioanelor



Partidele vor avea loc pe 25/26 iulie si pe 1/2 august.



VIITORUL

*Olympiakos – Grecia; 80 mil euro lotul. A jucat sferturi de Europa League sezonul trecut, invinsa de Besiktas

*Celtic – Scotia; 50 mil euro, Brendan Rodgers antrenor. A ajuns in grupele UCL sezonul trecut si a reusit doua egaluri cu City (Barcelona, M’gladbach)

*FC Salzburg – Austria. In 2014 a venit in Romania, cu Astra in grupa. Sezonul trecut a jucat in grupele Europa League

*Copenhaga – Danemarca; A eliminat-o pe Astra anul trecut in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor; Grupele Liga Campionilor anul trecut, locul 3 cu Leicester, Porto si Brugge; A jucat optimi Europa League (Ajax).

*Ludogorets – Bulgaria; Moti si Keseru. 45 mil euro. Playoff-ul Liga Campionilor, 2014.

*BATE Borisov – Belarus; Hagi era antrenor cand Steaua i-a eliminat in preliminariile UCL. Sezonul trecut a fost eliminata in playoff-ul Europa League.

*Legia Varsovia – Polonia; Anul trecut a jucat in grupele UCL, dupa o pauza de 21 de ani.

*APOEL Nicosia – Cipru. Si-a castigat grupa de Europa League sez trecut, eliminata de Anderlecht in 16-imi.

*NK Maribor – Slovenia. 14 mil euro. Eliminata in playoff-ul Europa League de Qabala (Azerbajd), sez trecut.

*Qarabag – Azerbaidjan – 12 mil euro. Locul 3 in grupa de Europa League sezonul trecut (Fiorentina, PAOK, Slovan). A invins-o de doua ori pe PAOK, a facut 7 puncte.



STEAUA

*TSKA Moscova – vicecampioana Rusiei; Viktor Goncharenko (BATE, 2007) e antrenorul; stadion de 30.000 de locuri.

*Ajax – vicecampioana Olandei; finalista Europa League; Antrenor nou – Marcel Keizer, de la echipa a doua.

*FC Bruges – vicecampioana Belgiei, echipa lui Dorin Rotariu; Au antrenor nou - a plecat Michel Preud’homme, a venit croatul Ivan Leko (39). Stadion de 30.000 de locuri. Echipa cotata la 90 mil euro, a cumparat vara asta de 10 milioane de euro.

*Dinamo Kiev – vicecampioana Ucrainei, au pe banca fostul selectioner al Belarusului, Alexandar Kaskevich. Lot cotat la 90 mil euro. Ultima data s-au intalnit in faza grupelor Europa League, 2014, Dinamo a invins in ambele meciuri.

*Viktoria Plzen – vicecampioana Cehiei; anul trecut a fost in grupa cu Astra si a terminat pe 3. Astra a invins-o in deplasare cu 2-1. Valoarea lotului, comparabila cu cea a Stelei, 25 mil euro. Si-a schimbat antrenorul – Pavel Vrba, este omul care i-a adus doua titluri, in 2011 si 2013.