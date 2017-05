Monaco, fata in fata cu istoria! Echipa senzationala a lui Jardim poate realiza ceva fara precedent in Liga Campionilor

13:12 AS Monaco viseaza la un sezon perfect! Aproape de titlu in Franta, echipa lui Jardim are o misiune extrem de dificila in Liga Campionilor, aproape imposibila! Invinsa cu 2-0 pe propriul teren de catre Juventus, Monaco nu mai are nimic de pierdut la returul care va fi marti seara in direct la ProTV!



Doar de 2 ori in istoria Ligii Campionilor s-a intamplat ca in fazele eliminatorii sa se califice echipa invinsa in mansa tur pe propriul teren - iar in ambele cazuri, Ajax in 1996 contra celor de la Panathinaikos si Inter Milano in fata lui Bayern Munchen in 2011, deficitul a fost de un singur gol.



Monaco, ultima echipa franceza care a ajuns in finala, pierduta in fata celor de la Porto in 2004, are in fata insa un Juventus cu doar 2 goluri primite in tot acest sezon de Liga Campionilor! Iar cele 2 reusite au venit din faze fixe in grupele competitiei! Porto, Barcelona si Monaco (in tur) nu au reusit sa-i dea niciun gol lui Buffon in fazele eliminatorii. In plus, Juventus este neinvinsa pe propriul teren in cupele europene de 4 ani!



Partida dintre Juventus si Monaco va fi arbitrata de catre olandezul Bjorn Kuipers.