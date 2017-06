Giulestiul a ramas din nou in benza la un meci al Rapidului. De aceasta data, in liga a cincea! AFC Rapid a promovat insa in liga a patra

Ce legatura exista intre Barbalau si Ronaldinho? Amandoi au ramas in bezna in Giulesti! Fanii Rapidului au facut lumina cu...telefoanele.

Promovati deja, rapidistii au mai jucat un meci. N-au luat in calcul ca pot fi prelungiri si n-au cerut sa se aprinda nocturna. In 2001, Ronaldinho si PSG au ramas in bezna in Giulesti. Acum, Barbalau de la Rapid a jucat pe intuneric. Fanii au facut lumina cu telefoanele.

"A fost un meci specific Giulestiului", au spus jucatorii oaspeti.

"Asa-i la Rapid, a fost mai frumos. Cu cat e mai grea victoria, cu atat e mai frumoasa", a spus si antrenorul Mihai Iosif.

La 3-2 pentru Rapid s-a aprins un singur stalp de nocturna, iar fotbalistii din Giulesti au gasit drumul spre golul de 4-2 si au facut hora bucuriei.

Rapidistii nu vor sa fuzioneze cu Voluntariul ca sa joace imediat in prima liga.