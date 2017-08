Mesajul postat de FC Barcelona imediat dupa atentatul terorist din mijlocul orasului :(

Steaua - Sporting, miercuri de la 21:45, in direct la ProTV

Politia a confirmat ca investighează incidentul in care o duba a intrat joi in pietoni la Bercelona drept un atac terorist, iar presa locala scrie ca au fost ucise pana la 13 persoane, relatează The Associated Press.

O duba a intrat in pietoni la Barcelona, in cartierul istoric Las Ramblas, supraaglomerat in contextul în care este mijlocul sezonului turistic de vara.

El Pais, citând surse pe care nu le identifica, scrie ca autorii atacului s-au baricadat intr-un bar din apropiere. Unele publicatii au scis ca s-au auzit focuri de arma, iar Politia din Barcelona le-a cerut oamenilor sa stea inauntru si departe de centrul orasului.

FC Barcelona a postat pe pagina oficiala de Twitter un mesaj imediat dupa incident: