Wolverhampton a produs surpriza in runda a patra din Cupa Angliei, reusind sa invinga pe Anfield cu 2-1. Fosta echipa a lui Zenga a condus cu 2-0 in prima repriza dupa golurile reusite de Stearman si Weimann. Origi a redus din diferenta in minutul 86. Liverpool a castigat un singur meci din 7 in 2017.



