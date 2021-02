Ziua cea mare in familia Bryant. Cea mai buna veste dupa disparitia lui Kobe. Ce se va intampla cu fiica sa de 18 ani

La mai mult de un an de la tragica disparitie a tatalui sau, Natalia Bryant a intrat in mod oficial in lumea modelling-ului.

Fostul mare baschetbalist Kobe Bryant a decedat la 26 ianuarie 2020 intr-un blestemat accident de elicopter in care si-au mai pierdut viata alte opt persoane, printre care si una dintre fiicele sale, Gianna (13 ani), care ii calca pe urme in ceea ce priveste pasiunea pentru sportul cu mingea sub panou.

Incet-incet, familia Bryant a reusit sa depaseasca momentul, vaduva Vanessa descurcandu-se de minune cu celelalte trei fete ramase in viata, Natalia (18 ani), Bianka (4 ani) si Capri (1 an). Si, probabil cea mai fericita veste din ultimul an a fost adusa de adolescenta Natalia, care si-a anuntat debutul in modelling prin semnarea unui parteneriat cu renumita agentie IMG.

Natalia si-a impartasit realizarea cu admiratorii de pe Instagram, postand o frumoasa fotografie alb-negru. "Inca de mica am fost interesata de moda. Am multe de invatat, dar consider ca asta e o oportunitate excelenta de a ma exprima creativ", a precizat proaspatul fotomodel.