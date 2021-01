Averea lui Kobe Bryant e pusa pe taraba! Cifra record cu care se vinde masina sa de jumatatate de secol

La un an dupa moartea lui Kobe Bryant, multe dintre bunurile care i-au apartinut fostului baschetbalist sunt scoase la licitatie.

Marti, 26 ianuarie 2021, s-a implinit un an de la tragica disparitie a lui Kobe, in accidentul de elicopter in care si-a pierdut viata si fiica sa de 13 ani, Gianna. Intre timp, poate si pentru a mentine vie amintirea sotului decedat, vaduva Vanessa a decis sa scoata la vanzare, prin licitatie, multe amintiri legate de viata sportiva a lui Bryant. Astfel, inca de anul trecut, prin casa Goldin Auctions, s-au putut achizitiona afise, fotografii sau obiecte de imbracaminte legate de Kobe, preturile fiind insa de ordinul miilor de euro.

Ca o surpriza, aceeasi casa Goldin Auctions are acum in oferta si masina Chevrolet Impala, produsa in 1963, pe care Vanessa Bryant i-a daruit-o lui Kobe in 2006, ca un cadou de Craciun. Vorbim despre un model unic, personalizat pentru fostul mare baschetbalist, la care acesta a tinut extrem de mult. Totusi, in 2013, sotii Bryant au decis sa scoata la licitatie masina de epoca printr-o alta casa specializata, iar acum noul proprietar a facut un gest similar, prin intermediul Goldin Auctions. Pretul de pornire a fost de 100.000 de dolari, dar a ajuns rapid la 150.000 si se estimeaza ca pret final suma de 250.000 de dolari.