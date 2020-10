Vanessa Bryant se umple de TATUAJE in memoria lui Kobe si a fiicei Gianna. Locul NEASTEPTAT in care si-a facut ultimul desen corporal

La aproape 9 luni de la moartea lui Kobe Bryant si a fiicei acestuia, Gianna, vaduva Vanessa si-a facut un nou tatuaj.

In varsta de 38 de ani, Vanessa Bryant sufera inca in urma tragediei petrecute la 26 ianuarie 2020, atunci cand Kobe si Gianna si-au pierdut viata intr-un accident de elicopter, alaturi de alte 7 persoane.

Vanessa incearca sa se consoleze din punct de vedere mental prin diverse moduri, iar unul dintre acestea il reprezinta tauajele. Dupa ce in vara si-a inscriptionat pielea in zona gatului si la incheietura mainii, fosta partenera de viata a lui Kobe Bryant a apelat inca o data la specialistii in domeniu.

Acum, alegerea americancei a fost sa-si tatueze numele membrilor familiei (in ordine, Kobe, Vanessa, Natalia, Gianna, Bianka si Capri) intr-un loc oarecum neasteptat, mai precis in partea de jos a piciorului, intre glezna si degetul mic.

Dupa decesul lui Kobe si al Giannei (care ar fi avut acum 14 ani), Vanessa a ramas sa se ingrijeasca singure de celelalte trei fete ale sale, Natalia (17 ani), Bianka (3 ani) si Capri, ultima in varsta de numai 1 an.