Zborul de ADIO pentru Donald Trump in AIR FORCE ONE. Unde se va ascunde presedintele in ULTIMA zi a mandatului

Cu cateva ore inainte de instalarea la Casa Alba a lui Joe Biden, Donald Trump va face ultima sa calatorie la bordul avionului prezidential.

Miercuri, 20 ianuarie, e ziua cea mare pentru Statele Unite, care va face schimbul de stafeta intre Donald Trump si Joe Biden, ultimul avand programata ceremonia de investitura. Evident, tinand cont de conflictul escaladat dintre cele doua parti dupa alegerile pierdute si nerecunoscute de Trump, nu va fi cazul ca acesta din urma sa participe la eveniment, asa cum ar fi normal.

Presa americana a oferit detalii despre ce intentioneaza sa faca in schimb Donald Trump. Astfel, cu putin timp inainte ca Joe Biden sa preia puterea, Trump va apela pentru ultima data la cebrul avion prezidential Air Force One, cu care va zbura de la Washington la Miami, mai precis in complexul privat Mar-a-Lago, care ii apartine de mult timp afaceristului american