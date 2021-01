Nimeni nu-i mai vrea! Lovitura DURA primita de Ivanka Trump. REFUZUL care a socat-o pe fiica presedintelui

Vestile negative despre familia Trump continua sa se deruleze pe banda rulanta, ultima implicata fiind fiica presedintelui american.

Din postura de "prima fiica" si consilier, Ivanka Trump a avut o influenta uriasa in mandatul de presedinte al tatalui sau care se va incheia peste cateva zile. Iminenta plecare a lui Donald de la Casa Alba are repercusiuni si asupra Ivankai, afacerista de 39 de ani trezindu-se cu fel de fel de probleme neasteptate.

Astfel, dupa ce anul trecut a fost nevoita sa-si mute copiii la o alta scoala din cauza faptului ca evita sa poarte masca, starnind furia celorlalti parinti, Ivanka Trump a mai primit acum o lovitura asemanatoare. Conform presei americane, Ivanka si sotul Jared Kushner au ales sa se mute de la Washington la Miami, dar nu sunt primiti cu bratele deschise in noua comunitate de pe insula exclusivista Indian Creek, acolo unde locuintele se cumpara cu zeci de milioane de dolari.

Mai precis, Ivanka si Jared au vrut sa se inscrie in clubul proprietarilor de pe insula, Indian Creek Country Club, dar au fost refuzati categoric de majoritatea membrilor. Unii dintre acestia au precizat in mod ironic ca nu au de gand sa serveasca pranzul in compania unor "patrioti" precum Ivanka Trump.