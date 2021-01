S-a molipsit de la Donald? Gestul de IGNORANTA pentru care Melania Trump nu va fi iertata NICIODATA

Nu numai Donald Trump refuza sa accepte infrangerea in fata lui Joe Biden, ci si actuala Prima Doamna a Americii, Melania.

A mai ramas mai putin de o saptamana pana la schimbul de putere de la Casa Alba, prevazut la 20 ianuarie, iar Donald si Melania Trump se pregatesc sa lase locul familiei Biden, viitorul presedinte Joe si sotia sa Jill.

Obiceiurile traditionale din aceasta perioada, intre alegerile propriu-zise si preluarea efectiva a functiei, prevedeau inclusiv o predare de stafeta simbolica, atat intre presedinti, cat si in ceea ce priveste parnerii de viata a acestora, in cazul de fata intre actuala si viitoarea Prima Doamna.

Doar ca, la fel ca si in cazul lui Donald, Melania s-a lasat si ea orbita de infrangere si nu mai tine cont de nimic. Presa americana subliniaza faptul ca sotia lui Trump si-a facut bagajele intr-o "liniste" deplina, renuntand la indatorirea sociala pe care o are in primul rand Prima Doamna a Americii. De asemenea, nici vorba de vreun contact cu "rivala" Jill Biden, o ignoranta cu care Melania Trump va ramane si ea in istoria neagra a Statelor Unite.