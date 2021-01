VIDEO Donald Trump a fost STERS CU BURETELE! La razbunarea asta nu se astepta NICIODATA. Impactul e TERIBIL

Pe langa faptul ca va fi inlaturat cat de curand de la conducerea SUA, Donald Trump a mai primit o lovitura de imagine extrem de dureroasa.

Presedintele american de 74 de ani trece prin cele mai dificile clipe din viata, dupa ce instigarile la violentele de la Capitoliu i-au adus un val urias de contestatari, inclusiv din randul celor care ii impartsesc opiniile politice.

Supararea oamenilor de rand e atat de mare incat pe internet a inceput sa circule o petitie pentru ca Donald Trump sa fie "sters" din filmul "Singur Acasa 2: Pierdut in New York". Este vorba despre celebra productie de Craciun din 1992 in care micul Kevin e ajutat de Donald Trump sa se descurce in holul hotelului Plaza pe care presedintele SUA il avea in proprietate in acea perioada.

Inclusiv actorul Macaulay Culkin, acum in varsta de 40 de ani, a sustinut ideea, el raspunnzandu-le afirmativ celor care incearca sa viralizeze cat mai mult propunerea. De altfel, unul dintre internauti a si reusit sa-l "arunce" pe Donald Trump in afara scenei respective, o imagine fictiva care s-ar putea transforma in realitate.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021