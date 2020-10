VIDEO | Un barbat din Tara Galilor a mers la cumparaturi doar in lenjerie intima dupa ce Guvernul a decis comercializarea hainelor neesentiala

Christopher Noden, din Newport a plecat la cumparaturi doar in boxeri si masca protestand astfel imptriva gvernului care a decis necomecializarea bunurilor neesentiale. In aceasta lista de produse au mai fost incluse hainele, cartile, absorbantele.

"Ce defineste termenul esential? Daca imi dau jos boxerii si sosetele? Nu am putut sa cumpar boxeri si sosete, pentru ca nu sunt esentiale", a declarat galezul conform Wales Online.

Noden a declarat ca se astepta sa nu fie primit in magazin si a plecat dupa ce paznicul i-a interzis accesul.

"Intentia nu a fost sa fortez intrarea sau sa fac un lucru prostesc. Am vrut doar sa demonstrez ca este posibil sa ai o reactie si sa punctez faptul ca hainele sunt esentiale", a barbatul.

