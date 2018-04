Cum lucreaza infractorii romani in Italia. Imaginile cu acest hot au devenit virale - IMAGINI SOCANTE

Un roman a devenit cel mai urat personaj din Italia.

Cazul unui hot roman care a bagat in coma un inginer a devenit unul extrem de controversat in Italia. Barbatul de nationalitate romana, in varsta de 29 de ani, a asteptat un barbat in fata blocului pentru a-l jefui.

Acesta il loveste cu pumnul de doua ori pe batranul in varsta de 79 de ani, care cade pe spate si ramane intins, timp in care romanul, pe nume Caldararu, ii ia toti banii din portofel si apoi pleaca, lasandu-l pe batran in coma.

Starea medicala a acestuia e una grava, desi stabila, spun autoritatile italiene, care au reusit sa il aresteze pe roman. Acesta a fost recunoscut de pe imagini iar politistii au gasit la el acasa hainele in incaltarile cu care apare in filmare.

Incidentul este o noua pata de culoare pentru comunitatea de romani din Italia, infractorul in varsta de 29 de ani, de origine roma, urmand sa primeasca o sentinta destul de dura, mai ales daca batranul va inceta din viata in spital, in acest moment fiind in coma.