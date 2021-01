VIDEO Scena reala care bate orice FILM! Doi hoti au vrut sa JEFUIASCA magazinul, dar a venit al treilea. Ce s-a intamplat depaseste imaginatia

Camera de supraveghere a unui magazin a surprins imagini uluitoare si hazlii in acelasi timp, din momentul unei duble tentative de jaf.

Se intampla deseori ca realitatea sa produca scene care nici prin cap nu le-ar trece nici macar regizorilor de filme de comedie. Este si cazul intamplarii care face furori pe retelele de socializare, filmuletul avnd milioane de vizualizari.

this clip is better than 89% of the shit movies on netflix pic.twitter.com/pxsOw2uqaC — coom d’etat (@chiweethedog) January 8, 2021

Dupa cum se poate vedea, doi tineri vor intr-o maniera copliareasca sa fure cateva lucruri dintr-un magazin. Unul dintre ei ii distrage atentia vanzatorului, in timp ce celalalt umple sacosa cat de mult poate. Pana aici n-ar fi fost nimic senzational daca n-ar fi aparut din senin un al treilea hot, fara legatura cu primii doi. Mai mult, acesta din urma n-a recurs la "smecherii" ieftine, ci a intrat hotarat avand si o arma in mana, cu care l-a amenintat pe vanzator. Au urmat scene delirante, in care primii doi hoti incearca sa-l "anihileze" pe al treilea, reusind in cele din urma sa-l doboare la pamant si sa rastoarne niste rafturi deasupra sa. Nu se stie exact cum s-a terminat totul, cert fiind doar faptul ca arma a ajuns in posesia vanzatorului, cu primii doi hoti parasind in fuga magazinul.

