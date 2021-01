VIDEO Incredibil: SOARELE a coborat pe PAMANT! Asta e cea mai FIERBINTE inventie a omului. Cum e posibil

Progresul tehnologiei a facut ca oamenii sa reuseasca sa reproduca nivelul de caldura emanat de soare.

Un nou record mondial in materie de cercetare a fost stabilit in Coreea de Sud, mai exact la Institulul de Energie de Fuziune, care a creat un reactor capabil sa "arda" timp de 20 de secunde la o temperatura de peste 100 de milioane de grade, dispozitiv care e de fapt un adevarat soare artificil.

Pe plan global e un adevarat "razboi" in acest sens intre marile natiuni ale lumii, SUA, Japonia si Marea Britanie reusind in trecut performante similare, insa timpul de pastrare a temperaturii solare a fost unul mult mai mic, pana in 10 secunde.

De mentionat faptul ca sud-coreenii nu se opresc aici, pana in 2025 ambitia lor fiind ca perioada de timp sa fie extinsa la 300 de secunde. In final, scopul acestor experimente este dezvoltarea tehnologiilor pentru realizarea energiei de fuziune nucleara.

Tweet inventie soare Citeste si: