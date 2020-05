VIDEO | Au pus-o la zid ca a slabit prea mult si le-a raspuns cu gesturi obscene! Filmarea cu Mia Khalifa a strans zeci de mii de like-uri

Fosta actrita de filme pentru adulti si actuala vedeta pe Instagram, unde are peste 20 de milioane de urmaritori, a postat mai multe poze in care se mandreste cu fizicul de invidiat pe care a reusit sa il obtina in ultimele luni.

Mia a slabit enorm pe timpul pandemiei, insa fanii i-au spus ca este prea slaba. Raspunsul pentru acestia a venit imediat, sub forma unui videoclip postat pe contul personal de Twitter.

"Nu sunt slaba, sunt puternica! Daca ai atat de multa ura fata de corpul meu incat te simti obligat sa comentezi public, poti sa nu ma mai urmaresti. Sau am o idee mai buna, dar ascultati-ma: incetati sa va urati si miscati-va fundul lenes la sala!", a fost mesajul postat de Mia Khalifa, insotit de un videoclip in care le arata semne obscene fanilor.

I’m not skinny, I’m strong. If you have such heated disdain for my body that it compels you to comment on it publicly, unfollow me. OR, novel idea, but hear me out: Stop hating yourself and get your lazy ass in the gym. pic.twitter.com/Zx3DkTNSuk