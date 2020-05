Mia Khalifa si-a uimit fanii cu ultima postare! Este INCREDIBIL ce transformare a suferit pe timpul pandemiei de Covid-19: "As putea castiga o lupta impotriva lor"

Mia Khalifa a profitat de izolarea impusa de pandemia de Covid-19, descoperind o noua pasiune.

Fosta actrita de filme XXX a tras tare cu exercitiile fizice in izolare, iar corpul ei a suferit o transformare totala.

Mia a postat o fotografie pe Instagram in care isi arata conditia fizica de invidiat, iar postarea a strans aproape 1 milion de aprecieri in 24 de ore.

Vedeta libaneza a glumit spunand ca si-a alergat cainii in jurul casei:

"Alerg in jurul casei dupa cainii mei pentru a le reaminti ca sunt transpirata si as putea castiga o lupta impotriva lor. In caz ca se vor gandi sa dea o lovitura de stat", a scris Mia Khalifa.

Peste 20 de milioane de urmaritori are Mia Khalifa pe Instagram.