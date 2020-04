Tocmai ea sa se abtina?! Nici in vremurile astea nu se potoleste! Mesajul de sute de mii de like-uri transmis de Mia Khalifa in plina pandemie de coronavirus

Ce mesaj a transmis Mia Khalifa in plina pandemie de coronavirus.

Fosta actrita de filme pentru adulti, Mia Khalifa, nu se potoleste nici in plina pandemie. Isteria coronavirusului a lovit puternic intreaga populatie, iar in majoritatea tarilor a fost insituita stare de urgenta sau carantina. Mia Khalifa a postat o fotografie pe retelele de socializare prin care indeamna lumea sa stea in casa, in modul sau caracteristic. Fotografia a strans peste 300 de mii de aprecieri in mai putin de 12 ore.