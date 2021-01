Vedeta care s-a jucat cu FOCUL si s-a umplut de CUPRU. Doar un MIRACOL l-a tinut in viata dupa ce s-a impuscat singur in cap

Un american de 22 de ani extrem de cunoscut pe Youtube a fost la un pas de o sinucidere accidentala.

"Inca nu stiu cum am supravietuit", a recunoscut Cody Detwiler, postand pe Intagram o imagine infricosatoare, in care apare cu fata plina de sange, ca urmare a unei neglijente in manuirea unei arme de foc. Vedeta pe Youtube cu numele ""WhistlinDiesel", care i-a atras aproape 2 milioane de adepti, Cody e un mare pasionat de masini si de arme, aceasta fiind explicatia accidentului care putea sa-i ia viata.

Totul s-a petrecut in urma unei sesiuni de trageri la propriul domiciliu, cu un pistol de calibru 50, de la o distanta de aproximativ 1 metru, unul dintre gloante ricosand in mod nefericit in capul lui Cody. "Ma simt bine acum, trebuie sa mai fac doar cateva investigatii. Inca mai am un strat de cupru sub piele. Te uiti putin diferit la viata dupa ce apesi pe tragaci si glontul iti smuceste capul", a marturisit tanarul.

