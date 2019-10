Tutorial FIFA 20: cum sa dai gol la fiecare lovitura libera. VIDEO

FIFA 20 a aparut la finalul lunii septembrie.

Celebrul simulator FIFA 20 s-a lansat in septembrie pentru prima data cu Liga 1 inclusa intre campionatele lumii.



Cei care se chinuie sa inscrie la loviturile libere au acum un tutorial simplu prin care pot invata sa loveasca necrutator la fiecare sut. EA Sports a schimbat modul in care loviturile libere si penalty-urile sunt executate din acest an, iar multi s-au chinuit cu noul mecanism. De acum, oricine poate sa invete cu tutorialul postat de un user pe site-ul reddit. Vezi VIDEO!