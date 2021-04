Tragedie inainte de nunta pentru regina frumusetii! Accident teribil: mirele a murit dupa ce s-a prabusit in apa de pe un pod! Ce a putut sa posteze pe net cu cateva secunde inainte

Sarbatoarea s-a transformat intr-o amintire neagra!

"Petrecerea Burlacitelor" n-a mai avut loc. Andrei Bukvetski, un afacerist rus care urma sa se insoare cu o vloggerita celebra, si-a pierdut viata alturi de alte doua modele. Cu totii erau intr-o masina Lexus si se indreptau spre petrecerea dinaintea nuntii. Doua dintre fete, printre care si tanara care urma sa fie mireasa, au reusit sa iasa din masina printr-un geam spart.

Tragedia s-a intamplat dupa ce un pod de lemn nou construit s-a prabusit chiar sub masina in valoare de peste 100 000 de euro.

Trupul viitorului mire n-a fost inca recuperat din raul Arsenyevka.

Inainte de accidentul oribil, cei din masina au postat pe conturile lor de socializare imagini de la 'aprovizionarile' facute cu alcool pentru party. Una dintre fete s-a pozat in masina in timp ce consuma din sticlele cumparate, iar soferul a fost surprins desfacand o sampanie in timp ce conducea.